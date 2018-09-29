VAR niye var!

Maçın 41. dakikasında ceza sahası içinde topa hareketlenen Rodrigues
, İbrahim Akdağ tarafından çekildi. Pozisyona 'devam' diyen hakem Alper Ulusoy
'u penaltı bekleyen sarı-kırmızı tribünler protesto etmeye başladı. Bu sırada Erzurum korner kazandı ancak VAR hakemi ile iletişime geçen Alper Ulusoy oyunu durdurdu. Fatih Terim kenardan Rodrigues'in çekildiğini gösterdi ve tam 5 kez eliyle 'penaltı' diye işarette bulundu.
Terim basın toplantısında ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Bize söylenen Rodrigues'in pozisyonunun penaltı olduğu. Oyun devam ederken ikaz edildi ama VAR'a gerek görmediler. Penaltılar verilir, verilmez, ben oralarda değilim. Ben oyun içinde başka yerlerdeyim."