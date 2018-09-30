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'a 2 kötü haber

Erzurumspor maçında sol ayak başparmağı kırılan Emre 6 hafta yok. Sol adalesi çeken da Porto ve maçlarını kaçıracak.

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Galatasaray'a 2 kötü haber

Erzurumspor galibiyetinin 'a faturası ağır oldu. Bu maçta sol ayak başparmağı kırılan Emre Akbaba en az 6 hafta forma giyemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Akbaba'nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde sol ayak başparmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir" denildi. Aynı müsabakada sakatlanan 'un ise sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildi. Eren de Porto Antalyalyaspor deplasmanlarını kaçıracak.

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Galatasaray'a 2 kötü haber
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