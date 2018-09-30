Galatasaray'a 2 kötü haber

BB Erzurumspor galibiyetinin Galatasaray'a faturası ağır oldu. Bu maçta sol ayak başparmağı kırılan Emre Akbaba en az 6 hafta forma giyemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Akbaba'nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde sol ayak başparmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir" denildi. Aynı müsabakada sakatlanan Eren Derdiyok'un ise sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildi. Eren de Porto Antalyalyaspor deplasmanlarını kaçıracak.

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