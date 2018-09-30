Balıkesirspor Baltok evinde hata yapmadı

MAÇTAN DAKİKALAR:
44. dakikada Beleck'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Aygören'in şutu kaleci Emre'nin üstünden ağlarla buluştu. 1-0
61. dakikada gelişen Altay atağında Marco Lopes Paixao kaleci Vukovic'in yanından filelere gönderdi. 1-1
68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Otoo'nun şutu ağlara gitti. 2-1
STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Erkan Özdamar xxx, Mehmet Kağan Bingül xxx, Mehmet Emin Tuğral xxx
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic xxx, Cüneyt Köz xx, Nizamettin Çalışkan xx (Tomislav Glumac dk. 82 ?), Foxı Kethevoama xx (Furkan Çil dk. 69 xx), Sedat Şahintürk xxx, Oğuz Yılmaz xxx, Uğur Aygören xxx, Mahatma Otoo xxx (Muhammed Ali Doğan dk. 87 ?), Steve Beleck xxx, Bülent Cehavir xxx, Cumali Bişi xx
YEDEKLER: Atilla Özmen, Okan Alkan, Doğa İşeri, Mehmet Boztepe
TEKNİK DİREKTÖR: Giray Bulak
ALTAY: Emre Koyuncu xx, Egenio xx (Hüsamettin Yener dk. 46 x), Adnan Agonovic xx, Ferhat Çulcuoğlu xx (Tevfik Altındağ dk. 72 x), Yasin Palaz xx, Marco Lopes xx, Leandro Kappel xx (İbrahim Akın dk. 46 x), İbrahim Öztürk xx, Gencer Cansev xx, Özgür Özkaya xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx
YEDEKLER: Egemen Gençalp, Murat Uluç, Mohammed Habip Daf, Ivan Ivanov,
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Alper Avcı
GOLLER: Uğur Aygörün (dk. 44), Otoo (dk. 68) (Balıkesirspor), Paixao (dk. 61) (Altay)
SARI KARTLAR: Atakan Rıdvan Çankaya, Gencer Cansev, Tevfik Altındağ (Altay)