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Başakşehir'de dönüyor

, 'in 7. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 11:35
Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönüyor

'in 7. hafta mücadelesinde , yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligdeki ilk 6 maçında 13 puan toplayan Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerse bu haftayı da lider tamamlayacak.

Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Antalyalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise geçen hafta Bursaspor ile berabere kaldı.

İlk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Evkur Yeni Malatyaspor ise 10 puana sahip.

EMRE BELÖZOĞLU GERİ DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de cezası sona eren ve sakatlığı geçen kaptan , bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren ile sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni, Eljero Elia ve Alparslan Erdem, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

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Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönüyor
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