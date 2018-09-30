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'ın jokeri Gary

Gary , orta saha ve stoperden sonra ’ta sol bek de oldu. Atiba’nın dönüşü sonrasında , iki sol ayaklı oyuncusunun eksikliğinde Şilili futbolcunun tecrübesine güvendi.

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Beşiktaş'ın jokeri Gary Medel

'ta derbi maçta ilk 11'de forma giyen ve Lens'i kulübeye çeken teknik direktör , Love ve Ljajic'e 11'de şans tanıdı. 'de berabere biten derbinin ardından sol bek krizi yaşayan Beşiktaş'ta, Atiba'nın orta sahayı teslim almasının ardından Gary sol bekte görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra stoperde de oynayan Şilili oyuncu ilk kez şans bulduğu sol bekte görevini yerine getirdi. Bir grup Şilili futbolsever de ülkelerinin bayraklarıyla karşılaşmayı tribünden izledi ve tecrübeli oyuncuya destek verdi.

LJAJIC'E AILE BOYU KUTLAMA
BU arada Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic'i de nde ailesi yalnız bırakmadı. Dün 27 yaşına giren ve maç öncesinde 'nde takım arkadaşlarının pasta keserek doğum gününü kutladığı Ljajic'in, annesi Binasa Ljajic ve babası Sahmir Ljajic karşılaşmayı tribünden izledi. İkilinin stadyuma gelirken yaptırdığı pasta dikkat çekti.

BABEL ZEMİNE TEPKİLİ
Sezon başından beri bozuk olan Vodafone Park'ın zemininin önceki maçlara göre daha iyi durumda olduğu gözlense de Beşiktaş'ın yıldız ismi ayn ı kanaatte değildi. Babel instagram hesabından, "Son 2 sezonki zemini özlüyorum" diyerek kramponlarına dolan toprağı fotoğrafladı. maçının ardından 25 günlük süre içinde zemine yeni tohumlar ekilecek ve çapalama işlemiyle güçlenmesi sağlanacak.

BİR GÖRÜŞ
Murat ÖZBOSTAN
Saygısızlık modası!
Bir tarafta Medel'e bakıyorum. Adam yeri geliyor stoper oynuyor, yeri geliyor ön libero oynuyor... Dün de sol bek oldu. Hem de mükemmel.. Diğer tarafta ise Oğuzhan'a bakıyorum... Beşiktaş'ın kaptanına! Oyundan alındı diye surat beş karış hocanın elini sıkmadan, kulübeye yöneliyor. Bunu da Şenol Güneş defalarca yaşadı. Zaten Beşiktaş'ta bu hastalık oldu. Önüne gelen Şenol hocaya saygısızlık yapıyor. Hocam ya sen el sıkma ya da bu oyuncular sana saygı göstersin. Senin iyi niyetini anlamıyorlar. Beşiktaş maçı kolay kazandı. Quaresma seyirciyi görünce aşka geldi. İşi bitiren isim oldu. Love golle döndü.. Özetle böyle..

BÜLENT TİMURLENK diyor ki
Sezon içinde iki sol bekinizi de kaybedeceğiniz hafta sınırlıdır. Dün de Adriano ve Caner yokken hazır Atiba da dönmüşken Güneş, bu mevkiyi Medel'e teslim etti. Bekler günümüz futbolunun yardımcı Oscar alacak adamları. Hafta içinde iki sağ beki de sakat olan 'in Sevilla deplasmanında dağıldığını, tek sol beki Marcelo da aynı maçta sakatlanıp çıktığında başka sol beki olmadığından dün Madrid derbisinde Nacho görev yaptı. Güneş'in Medel ile ürettiği çözümün tekrarının olmaması için Caner'in artık ucuz sarı kart görmemesi gerekiyor.

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Beşiktaş'ın jokeri Gary Medel
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