Beşiktaş'ın jokeri Gary Medel

Beşiktaş'ta derbi maçta ilk 11'de forma giyen Tolgay Arslan ve Lens'i kulübeye çeken teknik direktör Şenol Güneş, Love ve Ljajic'e 11'de şans tanıdı. Kadıköy'de berabere biten derbinin ardından sol bek krizi yaşayan Beşiktaş'ta, Atiba'nın orta sahayı teslim almasının ardından Gary Medel sol bekte görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra stoperde de oynayan Şilili oyuncu ilk kez şans bulduğu sol bekte görevini yerine getirdi. Bir grup Şilili futbolsever de ülkelerinin bayraklarıyla karşılaşmayı tribünden izledi ve tecrübeli oyuncuya destek verdi.

LJAJIC'E AILE BOYU KUTLAMA

BU arada Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic'i de doğum gününde ailesi yalnız bırakmadı. Dün 27 yaşına giren ve maç öncesinde Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşlarının pasta keserek doğum gününü kutladığı Ljajic'in, annesi Binasa Ljajic ve babası Sahmir Ljajic karşılaşmayı tribünden izledi. İkilinin stadyuma gelirken yaptırdığı pasta dikkat çekti.



BABEL ZEMİNE TEPKİLİ

Sezon başından beri bozuk olan Vodafone Park'ın zemininin önceki maçlara göre daha iyi durumda olduğu gözlense de Beşiktaş'ın yıldız ismi Ryan Babel ayn ı kanaatte değildi. Babel instagram hesabından, "Son 2 sezonki zemini özlüyorum" diyerek kramponlarına dolan toprağı fotoğrafladı. Kayseri maçının ardından 25 günlük süre içinde zemine yeni tohumlar ekilecek ve çapalama işlemiyle güçlenmesi sağlanacak.

BİR GÖRÜŞ

Murat ÖZBOSTAN

Saygısızlık modası!

Bir tarafta Medel'e bakıyorum. Adam yeri geliyor stoper oynuyor, yeri geliyor ön libero oynuyor... Dün de sol bek oldu. Hem de mükemmel.. Diğer tarafta ise Oğuzhan'a bakıyorum... Beşiktaş'ın kaptanına! Oyundan alındı diye surat beş karış hocanın elini sıkmadan, kulübeye yöneliyor. Bunu da Şenol Güneş defalarca yaşadı. Zaten Beşiktaş'ta bu hastalık oldu. Önüne gelen Şenol hocaya saygısızlık yapıyor. Hocam ya sen el sıkma ya da bu oyuncular sana saygı göstersin. Senin iyi niyetini anlamıyorlar. Beşiktaş maçı kolay kazandı. Quaresma seyirciyi görünce aşka geldi. İşi bitiren isim oldu. Love golle döndü.. Özetle böyle..

BÜLENT TİMURLENK diyor ki

Sezon içinde iki sol bekinizi de kaybedeceğiniz hafta sınırlıdır. Dün de Adriano ve Caner yokken hazır Atiba da dönmüşken Güneş, bu mevkiyi Medel'e teslim etti. Bekler günümüz futbolunun yardımcı Oscar alacak adamları. Hafta içinde iki sağ beki de sakat olan Real Madrid'in Sevilla deplasmanında dağıldığını, tek sol beki Marcelo da aynı maçta sakatlanıp çıktığında başka sol beki olmadığından dün Madrid derbisinde Nacho görev yaptı. Güneş'in Medel ile ürettiği çözümün tekrarının olmaması için Caner'in artık ucuz sarı kart görmemesi gerekiyor.