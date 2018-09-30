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seriyi sürdürdü

Spor Toto 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'u 3-1 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 16:24
Boluspor seriyi sürdürdü

Spor Toto 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'u 3-1 mağlup etti ve yenilgisizlik serisini sürdürdü. spor bu sezon çıktığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Gökmen Baltacı

İstanbulspor: Umut Kaya, Muhsin Yıldırım, Mehmet Yeşil, Wellington, Murat Duruer, Arif Morkaya (Dk. 46 Muhammed Demirci), Cajic, Bauque (Dk. 46 Sammed), Onur Ergün, Barış Örücü (Dk. 72 Perovic), İbrahim Yılmaz

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir (Dk. 54 Hayrullah Bilazer), Diarra, Ümit Kurt, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, , Akabueze, Mustafa Durak (Dk. 62 Umut Gündoğan), Özgür Can Özcan (Dk. 89 Etoundi)

Goller: Dk. 4 Akabueze, Dk. 10 Ümit Kurt, Dk. 42 Melih Okutan (Boluspor), Dk. 56 Cajic (spor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Muhsin Yıldırım, Dk. 78 Murat Duruer, Dk. 83 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 44 Melih Okutan, Dk. 45+2 Diarra, Dk. 53 Uğur Akdemir, Dk. 89 Umut Gündoğan (Boluspor)

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Boluspor seriyi sürdürdü
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