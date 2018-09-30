Boluspor seriyi sürdürdü

Spor Toto 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında Boluspor, deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti ve yenilgisizlik serisini sürdürdü. Boluspor bu sezon çıktığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Gökmen Baltacı

İstanbulspor: Umut Kaya, Muhsin Yıldırım, Mehmet Yeşil, Wellington, Murat Duruer, Arif Morkaya (Dk. 46 Muhammed Demirci), Cajic, Bauque (Dk. 46 Sammed), Onur Ergün, Barış Örücü (Dk. 72 Perovic), İbrahim Yılmaz

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir (Dk. 54 Hayrullah Bilazer), Diarra, Ümit Kurt, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan, Akabueze, Mustafa Durak (Dk. 62 Umut Gündoğan), Özgür Can Özcan (Dk. 89 Etoundi)

Goller: Dk. 4 Akabueze, Dk. 10 Ümit Kurt, Dk. 42 Melih Okutan (Boluspor), Dk. 56 Cajic (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Muhsin Yıldırım, Dk. 78 Murat Duruer, Dk. 83 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 44 Melih Okutan, Dk. 45+2 Diarra, Dk. 53 Uğur Akdemir, Dk. 89 Umut Gündoğan (Boluspor)