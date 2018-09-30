Fırtına değil kasırga Bordo-mavililer, üst üste 2 yenilginin ardından Kasımpaşa’ya patladı… Eduok ve Trezeguet’nin gollerine Burak (2) ve Rodallega (2) ile yanıt veren Karadeniz ekibi, ikinci yarıdaki futboluyla adeta 3 puanı söktü aldı

MAÇIN RÖNTGENİ

1- Kazanınca dolan tribünlerin takım sendeleyince boş kalması hoş bir görüntü olmadı.

2- Atamayana atarlar... 30. dakikaya kadar birçok pozisyon üreten

3- Trabzonspor'da top kayıpları ve hatalı paslar dikkat çekerken bu kez 37'de Onazi, topu Eduok'a kaptırdı. Bu oyuncunun savunmanın arkasına attığı topta Trabzonspor defansı ağır kalınca hızlanan Trezeguet golü yaptı.

4- 43'te Pereira'nın sağdan ceza sahasına yaptığı enfes ortayı Burak Yılmaz, kafayla ağlara göndererek, Trabzonspor'un maça ortak olmasını sağladı. İkinci yarıya da bu heyecanla giren Trabzonspor, 53'te Rodallega'nın serbest vuruş golü ile beraberliği yakaladı.

5- Trabzonspor'da uzun zaman sonra denenen çift forvetli sistem meyvelerini ikinci yarıda verdi. 72'de Rodallega röveşata golüyle sezonun en şık gollerinden birine imza atarken, 74'te ise Burak savunmanın arkasına sarktı ve topu ağlara yuvarlayarak durumu 4-2'ye getirdi. 6- BU karşılaşma Trabzonspor'un bundan sonra çift forvetle oynayacağının sinyallerini verdi.



PEREIRA: KAZANMAK ZORUNDAYDIK

Yaptığı 2 asist ile galibiyetin mimarlarından olan Portekizli sağ bek Joao Pereira, "Güzel bir maç oldu. Kaybettiğimiz iki maçtan sonra mutlaka kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz" dedi.



DİAGNE'NİN MÜTHİŞ SERİSİ SONA ERDİ

Kasımpaşa ile



RODALLEGA HAYATA BAĞLADI

Biri frikik, biri röveşata olmak üzere çok şık iki gole imza atan Hugo Rodallega, takımını hayata bağladı. Bu sezon 7. maçında 5. kez ağları havalandıran Kolombiyalı maç sonrası, "Maçı döndürmemizi sağlayan şey ilk yarının sonunda attığımız goldü. Umarım bir daha böyle hatalar yapmayacağız. Benim için gollerin değeri, takımı daha da ateşlemesi. Güzel bir gol attım, böyle goller ender görüldüğü için de değerli oluyor. Bu da hoşuma gitti" dedi.



NE VAR NE YOK!

İlk yarıdaki bir pozisyon Trabzonspor'da penaltı itirazlarına neden oldu. Ceza alanında Rodallega rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, 'devam' dedi. VAR'dan bir uyarı gelmeyen pozisyona sosyal medyada isyan eden bordo-mavililer, "VAR bize yine YOK' yorumları yaptılar. İkinci yarıda Burak'ın düşürüldüğü pozisyonda ise hakem penaltı çaldı. Ancak faulün ceza sahası dışında yapıldığını tespit eden VAR'ın uyarısıyla karar serbest vuruşa döndü.



PAŞA GİBİ GOLCÜ

Maçta iki kez ağları havalandıran Burak Yılmaz, Kasımpaşa'yı boş geçmiyor. Lacivert-beyazlı ekibe karşı 12 maça çıkan milli futbolcu, bu karşılaşmaların 9'unda gol attı ve toplamda 11 kez fileleri sarstı GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU 1- Kazanınca dolan tribünlerin takım sendeleyince boş kalması hoş bir görüntü olmadı.2- Atamayana atarlar... 30. dakikaya kadar birçok pozisyon üreten Trabzonspor 'a, Sosa'nın kaptırdığı topta Eduok cezayı kesti.3- Trabzonspor'da top kayıpları ve hatalı paslar dikkat çekerken bu kez 37'de Onazi, topu Eduok'a kaptırdı. Bu oyuncunun savunmanın arkasına attığı topta Trabzonspor defansı ağır kalınca hızlanan Trezeguet golü yaptı.4- 43'te Pereira'nın sağdan ceza sahasına yaptığı enfes ortayı Burak Yılmaz, kafayla ağlara göndererek, Trabzonspor'un maça ortak olmasını sağladı. İkinci yarıya da bu heyecanla giren Trabzonspor, 53'te Rodallega'nın serbest vuruş golü ile beraberliği yakaladı.5- Trabzonspor'da uzun zaman sonra denenen çift forvetli sistem meyvelerini ikinci yarıda verdi. 72'de Rodallega röveşata golüyle sezonun en şık gollerinden birine imza atarken, 74'te ise Burak savunmanın arkasına sarktı ve topu ağlara yuvarlayarak durumu 4-2'ye getirdi. 6- BU karşılaşma Trabzonspor'un bundan sonra çift forvetle oynayacağının sinyallerini verdi.Yaptığı 2 asist ile galibiyetin mimarlarından olan Portekizli sağ bek Joao Pereira, "Güzel bir maç oldu. Kaybettiğimiz iki maçtan sonra mutlaka kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz" dedi.Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig 'e görkemli bir giriş yapan Mbaye Diagne'nin gol atma serisi dün Trabzon'da noktalandı. Altı lig maçının her birinde en az bir gol atan ve toplamda 8 gole ulaşan Senegalli forvet dün suskun kaldı.Biri frikik, biri röveşata olmak üzere çok şık iki gole imza atan Hugo Rodallega, takımını hayata bağladı. Bu sezon 7. maçında 5. kez ağları havalandıran Kolombiyalı maç sonrası, "Maçı döndürmemizi sağlayan şey ilk yarının sonunda attığımız goldü. Umarım bir daha böyle hatalar yapmayacağız. Benim için gollerin değeri, takımı daha da ateşlemesi. Güzel bir gol attım, böyle goller ender görüldüğü için de değerli oluyor. Bu da hoşuma gitti" dedi.İlk yarıdaki bir pozisyon Trabzonspor'da penaltı itirazlarına neden oldu. Ceza alanında Rodallega rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, 'devam' dedi. VAR'dan bir uyarı gelmeyen pozisyona sosyal medyada isyan eden bordo-mavililer, "VAR bize yine YOK' yorumları yaptılar. İkinci yarıda Burak'ın düşürüldüğü pozisyonda ise hakem penaltı çaldı. Ancak faulün ceza sahası dışında yapıldığını tespit eden VAR'ın uyarısıyla karar serbest vuruşa döndü.Maçta iki kez ağları havalandıran Burak Yılmaz, Kasımpaşa'yı boş geçmiyor. Lacivert-beyazlı ekibe karşı 12 maça çıkan milli futbolcu, bu karşılaşmaların 9'unda gol attı ve toplamda 11 kez fileleri sarstı