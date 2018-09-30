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'de hedef maçına kadar 12 puan

Altı maçta 7 puan toplayan sarı lacivertliler, derbiye kadar oynayacakları dört maçta 12 puanı hedefliyor. Serinin ilk sınavı bu akşam Rize deplasmanı

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
Fenerbahçe'de hedef Galatasaray maçına kadar 12 puan

'de teknik heyet ve futbolcular karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor. 6 maçta 7 puanlık tablo sarı lacivertli takımda herkesin canını sıkıyor. Teknik heyet, Çaykur Rize maçının 'olmazsa olmaz' bir maç olduğunu sık sık futbolculara anlattı ve 3 puanı almaktan başka çarelerinin olmadığını ifade etti. Bunun yanı sıra Samandıra'da konuşulan bir başka konu ise, Rize deplasmanının bir serinin başlangıcı olması. Fenerbahçe, bugün oynayacağı Rizespor maçının ardından sahasında , deplasmanda ve yine sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 11.hafta Stadyumu'nda 'ın karşısına çıkacak.

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Fenerbahçe'de hedef Galatasaray maçına kadar 12 puan
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