Fenerbahçe'de hedef Galatasaray maçına kadar 12 puan

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular Çaykur Rizespor karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor. 6 maçta 7 puanlık tablo sarı lacivertli takımda herkesin canını sıkıyor. Teknik heyet, Çaykur Rize maçının 'olmazsa olmaz' bir maç olduğunu sık sık futbolculara anlattı ve 3 puanı almaktan başka çarelerinin olmadığını ifade etti. Bunun yanı sıra Samandıra'da konuşulan bir başka konu ise, Rize deplasmanının bir serinin başlangıcı olması. Fenerbahçe, bugün oynayacağı Rizespor maçının ardından sahasında Başakşehir, deplasmanda Sivas ve yine sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 11.hafta Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

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