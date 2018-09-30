Gençlerbirliği durdurulamıyor

Stat: Osmanlı
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Seyfettin Ünal, Oğuz Kağan Çalışır
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Arnason, Luccas Claro, Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Jailton, Sessegnon (Dk. 84 Cosmin Matei), Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Nadir Çiftçi), Mert Nobre (Dk. 76 Bekir Yılmaz)
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş (Dk. 79 Mehmet Güven), Bayram Çetin, Mehmet Seyfettin Sedef, İsmet Benli, Nazmi Candoğan, Taşkin İlter, Onur Ramazan Toprak (Dk. 53 Ersel Aslıyüksek), Yasin Yener, Mendy, Abdulkadir Kuzey (Dk. 53 Oltan Karakullukçu)
Gol: Dk. 71 Jailton (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 19 Mendy, Dk 45 Yasin Yener, Dk. 46 İsmet Benli (Afjet Alanyaspor), Dk. 89 Bekir Yıldız, Dk. 90+3 Hakan Arıkan (Gençlerbirliği)