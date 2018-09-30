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durdurulamıyor

, 'in 7. haftasında 'u evinde 1-0 mağlup etti ve ligde oynadığı tüm maçları kazanarak puanını 21'e çıkardı. Konuk ekip ise bu sonuçla 8 puanda kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 23:30
Gençlerbirliği durdurulamıyor
'in 7. haftasında , 'u 1-0 yendi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Seyfettin Ünal, Oğuz Kağan Çalışır

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Arnason, Luccas Claro, Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Jailton, Sessegnon (Dk. 84 Cosmin Matei), Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Nadir Çiftçi), Mert Nobre (Dk. 76 Bekir Yılmaz)

Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş (Dk. 79 Mehmet Güven), Bayram Çetin, Mehmet Seyfettin Sedef, İsmet Benli, Nazmi Candoğan, Taşkin İlter, Onur Ramazan Toprak (Dk. 53 Ersel Aslıyüksek), Yasin Yener, Mendy, Abdulkadir Kuzey (Dk. 53 Oltan Karakullukçu)

Gol: Dk. 71 Jailton (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 19 Mendy, Dk 45 Yasin Yener, Dk. 46 İsmet Benli (Afjet Alanyaspor), Dk. 89 Bekir Yıldız, Dk. 90+3 Hakan Arıkan (Gençlerbirliği)

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Gençlerbirliği durdurulamıyor
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