Hakan Kutlu: Milli maç arasından sonra gol yemeden 3’te 3 yaptık

Spor Toto 1. Lig'in 7'inci haftasına Adana Demirspor evinde Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gerçekten işlerini iyi yaptılar. Ciddiye aldılar. Maçın ilk yarısı skor ve oyun üstünlüğünü sağladık. İkinci yarıda zaman zaman düşüşler oldu. Ama yine sonuca gitmeyi ve oyun üstünlüğünü ele geçirmeyi bildiler. Biz her geçen gün üstümüze koyacağımızı zaten söylüyorduk. Geçen milli maç arasından sonra şükürler olsun 3'te 3 yaptık. Gol bile yemedik.

İnşallah Osmanlıspor deplasmanında istediğimiz skor ile döndüğümüz zaman bir milli maç arası var. O milli maça arasından sonra bir tık daha hep tempomuzu hem oyun ritmimizi daha iyi yapacağımızı düşünüyorum. Taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bugün gerçekten büyük bir bölümünde onlar da maçı çok ciddiye aldılar, Eskişehir ile büyük dostlukları olmalarına rağmen. Desteklerini bizden esirgemediler, güçlerini çok iyi hissettirdiler. Onlar da ayrıca bir teşekkür hak ediyor" ifadelerini kullandı.