Kayserispor'da Sakıb ile Oğuzhan ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da sol kanat oyuncuları Sakıb Aytaç iye Oğuzhan Berber ameliyat oldu. İki futbolcu da büyük ölçüde sezonu noktalandırdı. Bununla ilgili olarak kulüpten yazılı açıklama yapıldı.

SAKIB AYTAÇ

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Sakıp Aytaç'ın takımımızın Hollanda kampı sırasındaki bir antrenmanda ikili mücadelenin olmadığı bir pozisyonda geçirdiği diz travması sonucu ön çapraz bağında kopma meydana gelmiştir. Sporcumuzun ilk etapta, son zamanlarda spor hekimliği literatüründe yer bulan cerrahisiz konservatif tedavi şartlarına uygun olması nedeniyle konservatif tedavi yöntemleri ile tedavi edilmesine karar verilmiş ve ardından istenilen iyilik hali sağlanamadığı için cerrahi tedavi uygun görülmüştür. Arada geçen yaklaşık 6 haftalık süreç cerrahi sonrasında sportif aktiviteye dönüşü ve sportif rehabilitasyon sürecini kolaylaştıran kuvveti ve propriosepsiyonu geliştiren egzersizler ile operasyon öncesi hazırlık dönemi olarak değerlendirilmiştir. Bu süreç boyunca MR'ı tetkikleri ile süreç detaylı olarak takip edilmiştir. Gerekli hazırlık ve planlamalar yapılarak 28 Eylül 2018 tarihinde sporcumuza izole ön çapraz bağı ameliyatı başarı ile gerçekleştirilmiş olup yaklaşık olarak 6-8 ay sonrasında takım ile çalışmalara başlayabileceği ön görülmektedir" denildi.

OĞUZHAN BERBER

Oğuzhan Berber ile ilgili olarak da "20 eylül 2018 tarihindeki antrenman sırasında ikili mücadelenin olmadığı bir pozisyonda sıçrayıp dengesiz düşme sonucu ayak bileği kırıklı çıkığı meydana gelmiş ve ilk müdahalenin ardından çıkık ayak bileği başarılı bir şekilde yerine oturtulmuştur. Sonraki aşamada ise elektif olarak 22 Eylül 2018 tarihinde cerrahi olarak kırık başarılı bir şekilde tamir edilmiştir. Yaklaşık olarak 4-6 aylık bir süreç sonrasında sporcunun takım ile çalışmalara başlayabileceği öngörülmektedir" açıklaması yapıldı.

HASAN HÜSEYİN & DENİZ TÜRÜÇ

Beşiktaş maçı öncesinde idmanda sakatlanan Hasan Hüseyin Acar ile ilgili olarak "Sporcumuz Hasan Hüseyin Acar, 27 Eylül 2018 tarihindeki antrenman sırasında ayak tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş olup yapılan değerlendirilmeler sonucu cerrahi olarak tedavi edilmesine karar verilmiştir. Gerekli hazırlıkların ardından en kısa sürede söz konusu kırık cerrahi olarak tedavi edilecektir. Sporcunun yaklaşık olarak 6-8 haftalık bir süreç sonrasında takım ile çalışmalara başlaması ön görülmektedir" ifadesi kullanılırken Deniz Türüç ile ilgili olarak da "Sporcumuz Deniz Türüç 27 Eylül 2018 tarihindeki antrenmanda sol diz iç yan bağında 2. derece zorlanma meydana gelmiş olup, konservatif tedavi ile 3-4 haftalık bir süreç sonrası takımla çalışmalara başlaması ön görülmektedir. Sporcularımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.