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: "Bazı futbolculara yaptırım uygulayacağız"

sspor Teknik Direktörü kaybedilen DG Sivasspor maçı sonrası, "Futbol bu, içinde her şey var ama bu kadar kötü oyun yok. Oyuncularımın bazılarına şans veriyorum. Doğru kullanamıyorlar. Bu hafta çalışıp yaptırım uygulayıp, önümüzdeki maçı kazanmaya çalışacağız" dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 17:22
Samet Aybaba: Bazı futbolculara yaptırım uygulayacağız

'in 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen 'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

6 haftadır doğru yaptıkları her şeyi bu hafta yanlış yaptıklarını söyleyen Aybaba, "Biz coşkulu takımız, acı çekmesini bilen, mücadele eden basit ve dikine oynayan herkesin coşkulu ve istekli oynadığı bir takımdık. Bu görüntünün hiçbirisini bu maça yansıtamadık. Yansıtamayınca rakip bizim yanlışlarımızdan faydalandı. Futbol bu içinde her şey var ama bu kadar kötü oyun yok. Oyuncularımın bazılarına şans veriyorum. Doğru kullanamıyorlar. Bu hafta çalışıp yaptırım uygulayıp önümüzdeki maçı kazanmaya çalışacağız" dedi.

Bazı oyuncuları kadroya almayacağını aktaran Samet Aybaba, bu konuda bir şey yapmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
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