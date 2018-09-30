Şenol Güneş: Menajerim değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazandıkları için mutlu olduklarını vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyun kontrolü tamamen bizdeydi. Olumsuz şartları da göz önünde bulundurursak kazanmayı hak ettiğimizi söyleyebilirim. Takımda eksikler olabilir ama sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Bu maçın yıldızı da Medel'di" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını iddia eden ağabeyi Zekeriya Güneş için ise "Nasılsın diye sormadı. Benimle alakalı beyanat vermiş. Her insanın düşüncesine saygı duyuyorum. Hiç gerek yoktu bunları yazmaya. Benimle ilgili konuşuyorlar ben de konuyu kapatıyorum. Sonra bana kızıyorlar. Abim benim tezgahımı mı hazırlıyor. Menajerim değil. Onları hiç burada gördünüz mü? 1.5 senedir böyle bir kampanya var. Gitsin kalsın diye. 2 senedir bu nifak tohumu atanlar yorumlarına devam ediyor" şeklinde konuştu.

TL SÖZLEŞMESİ İÇİN GÜNEŞ NE DEDİ?

Şenol Güneş sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi ile ilgili olarak ise "Çıkan her kanun ve kararların toplumun yararına olması lazım. Siz burada düşünmeden yanlış yaparsanız geriye daha büyük patlar. Anlaşma yapıp sonra bozduğunuz zaman güveni sarsacaksınız. Yeni mukavele yaptık ama 1 ay sonra ne olacak bilmiyoruz. Bırakın kişisel güvensizliği hukuken güvensizliği sağlarız" ifadesini kullandı.