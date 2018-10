Adanaspor, Giresun deplasmanında istediğini aldı

MAÇTAN DAKİKALAR

32. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta Adanaspor savunması hata yapınca Ba topu kontrol etti. Ba uygun durumdaki Kürşad'a pasını aktaramayınca mutlak bir gol kaçmış oldu.

45. dakikada Ba Adama'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

64. dakikada Hüsamettin'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ba, şutunu çekti. Top az farkla yandan autla buluştu.

83. dakikada Uğur'un ortasına Abiola yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı ancak Abiola için ofsayt bayrağı kalktı.

90+3. dakikada Adanaspor kazandığı serbest vuruşta Hakan Barış topu ağlarla buluşturdu. 0-1



STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Emre Varok xx, Bahattin Birinci xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

GİRESUNSPOR: Anıl xx, Uğur xx, Aykut xx, Landel xx, Ferhat xx, Kağan Miray xx (Said İd Azza dk. 78 x), Kürşad (Muhammet dk. 46 x), Ergin xx (Abiola dk. 67 x), Adama Ba xx, Husmani xx, Hüsamettin xx

YEDEKLER: Kayacan, Ozan Can, Bahadır, Fatih

TEKNİK DİREKTÖR: Metin Diyadin

ADANASPOR: Goran xx, Veli xx, Kenan xx, Rodrigo Longo Freitas xx, Bumba xx, Renan Souza xx, Kone xx (Andaç dk. 87 ?), Özhan xx, Gökhan xx (Eren dk. 66 x), Abdulkadir xx (Oğuzhan dk. 90+5 xx)

YEDEKLER: İrfan Can, Göksu, Robert Feczesin, Doğanay

TEKNİK DİREKTÖR: Coşkun Demirbakan

GOL: Hakan Barış (dk. 90+3) (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Kürşad (Giresunpor), Vali, Özkan, Hakan (Adanaspor)