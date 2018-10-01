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'ta Malmö maçı hazırlıkları

I Grubu ikinci hafta maçında İsveç temsilcisi Malmö ile 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 20:03
Beşiktaş'ta Malmö maçı hazırlıkları

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açılamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda lı futbolcular kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Adriano Correia'nın takımdan ayrı olarak sahada çalıştığı bildirildi.

Takım halinde yapılan ısınmanın ardından istasyon koşuları ve stretching yapan siyah-beyazlılar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışması gerçekleştirdi.

Taktik programın yer aldığı bölümde lı futbolcular yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın 11.00'de yapacakları idmanla devam edecek.

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Beşiktaş'ta Malmö maçı hazırlıkları
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