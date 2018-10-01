Fenerbahçe Rize’de dağıldı

Dk. 30 MURİQİ 1-0
Mehmet Uslu'nun sol kanattan uzak direğe yaptığı ortada Vedat Muriqi güzel bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Muriqi, Süper Lig'de F.Bahçe'ye karşı oynadığı 4. maçta ilk golünü attı. Dk. 35 AMİNU 2-0
Samudio'nun savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Aminu, kaleci Harun'un üzerinden aşırttı. Top ağlarla buluştu. Nijeryalı orta saha bu sezon 7. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Dk. 41 SAMUDİO 3-0
Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda bomboş pozisyonda kafayı vuran Samudio, farkı üçe çıkardı. Paraguaylı forvet 6 maç sonra fileleri havalandırıp bu sezon ikinci golünü attı. MAÇIN RÖNTGENİ 1-
İşin en acı tarafı, Rize
spor Fenerbahçe
'yi 3-0 yeniyor ancak hiç kimse "Rizespor
mükemmel bir futbol oynadı" diyemiyor... Rizespor, bir futbol takımının yapması gereken basit işleri yapıp rahat bir galibiyet aldı.
Fenerbahçe için asıl büyük sıkıntı bu! 2-
Ne Jailson, Souza'nın yerini doldurabilir, ne de Reyes Neustadter'den daha kaliteli bir stoper... Yapılan transferler takımın seviyesini yükseltecek düzeyde değil.
Geçen sezon eleştirilen Fenerbahçe kadrosu, bu yılki takımdan çok daha güçlüydü! 3-
Phillip Cocu, 90 dakikalık maçın sadece 3-4 dakikalık bölümünde kulübedeki yerinden kalkıp takıma bir şeyler söyledi. Vücut dili üzüntülü değil aksine rahat. Bu tavırları insanın aklına "O da umudu kesti ve kovulmak mı istiyor"
sorusunu getiriyor! 4-
7 maçta
7 puan Fenerbahçe tarihinde yaşanmış bir şey değil. Bunun faturasını elbette birileri ödeyecek. Ancak sadece Cocu'nun gönderilmesi dertleri bitirir mi? Yoksa mevcut takım yapısını oluşturan Comolli'nin de artık tartışılma vakti geldi mi? 5-
Başkan Ali Koç
, yapılan yatırıma gereken sabrı gösterdi. Ancak önce Yeni Malatya, Göztepe ve Kayseri mağlubiyetleri, ardından Zagreb ve Rize faciaları
yaşandı. Fenerbahçe'de facialar normalleşmeden hamle vakti geldi, hatta geçiyor bile! BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinden sonra sosyal medyaya düşen bir görüntüde taraftarın, "Başkan takıma el at"
isyanına itiraz etmiş ve şunu söylemişti: "Çok insafsızsınız, ezdik burada Beşiktaş'ı ezdik..."
Başkan bunu söylüyordu ama işin gerçek yüzü öyle değildi. Dün kimin kimi ezdiğini gördükten sonra Ali Koç'un, bir an önce Cocu'nun biletini kesmesi gerekir. Yoksa taraftara anlatacağı bir şey kalmayacak artık. Hollandalı çalıştırıcının haftalardır Fenerbahçe'ye verdiği hiçbir şey yok. Kadroda istikrar yok. Teknik-taktik beceri yok... Sistem yok... Kulübede hocası, sahada lideri yok... En önemlisi de çubuklu formayı giyen oyuncularda Fenerbahçe'de oynadıklarının bilinci yok...
Comolli para kazanmak adına ne kadar kaliteli futbolcu varsa yolladı. Gelenler ise tam bir fiyasko... Kısacası Sportif Direktör yanlış, hoca yanlış, transferler yanlış... Başkan Koç, "Bir facia olursa devre arasını beklemem" demişti. Cocu'nun gönderilmesi için kaç tane daha facia olması gerekiyor. Ersun Yanal aportta bekliyor!? 141
Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 141 maç sonra ilk kez ilk yarıda kalesinde üç gol gördü. Sarı lacivertliler en son 23 Ağustos 2010'da Trabzonspor deplasmanının ilk yarısında üç gol yemişti (Aykut Kocaman'ın ligde Fenerbahçe başındaki ilk deplasman maçıydı). 7
Sarı-lacivertliler, 2 puanlı sistemle oynanan 1968-69 sezonundan bu yana (5 puan- 1GB/3B/3M)
ligdeki en kötü ilk 7 haftasını (7 puan- 2G/1B/4M)
geride bıraktı.
Geçen sezon ilk 7 haftada 4 deplasman maçında 8 gol atıp 5 gol yiyen F.Bahçe, bu sezon 4 dış sahada 1 gol atıp, 5 gol yedi.
Benzia maç sonrası tribünlere giderken taraftarlardan böyle özür diledi. Cezayirli yıldız karşılaşma sonunda da sosyal medyadan kızgın surat paylaşımı yaptı. CUMHURBAŞKANI RİZE'Yİ KUTLADI
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin, taraftarı olduğu F.Bahçe'yi 3-0 yendiği maçı takip etti. Erdoğan karşılaşma sonrası Rize Başkanı Hasan Kartal'ı arayıp tebrik etti.?