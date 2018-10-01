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Hollanda basını yazdı: "Cocu, Hollanda biletini garantiledi"

’nin 3-0’lık Çaykur Rizespor yenilgisi Hollanda’da geniş yankı uyandırdı. ’nun sarı-lacivertli kulüpte yolun sonuna geldiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 09:29
Hollanda basını yazdı: Cocu, Hollanda biletini garantiledi

'nin Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilmesi Hollanda basınında geniş yankı buldu. Teknik direktör 'nun sarı-lacivertli takımla sezon başından bu yana gösterdiği kötü performansın devam etmesinin sıkıntılı olduğu dile getirildi.

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Hollanda basını yazdı: "Cocu, Hollanda biletini garantiledi"
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