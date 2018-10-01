Hollanda basını yazdı: "Cocu, Hollanda biletini garantiledi"
Fenerbahçe’nin 3-0’lık Çaykur Rizespor yenilgisi Hollanda’da geniş yankı uyandırdı. Phillip Cocu’nun sarı-lacivertli kulüpte yolun sonuna geldiği aktarıldı.
Giriş Tarihi: 1.10.2018 09:23Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 09:29
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilmesi Hollanda basınında geniş yankı buldu. Teknik direktör Phillip Cocu'nun sarı-lacivertli takımla sezon başından bu yana gösterdiği kötü performansın devam etmesinin sıkıntılı olduğu dile getirildi.