Mahcubum! Taraftarları teskin etmeye çalışan Koç şunları söyledi: Ne bağırsanız, haklısınız. Mahcubum size karşı... Hepinizden özür diliyorum. Sabredin de demiyorum artık, ne gerekiyorsa yapılacak

Giriş Tarihi: 1.10.2018