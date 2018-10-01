Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mahcubum!

Mahcubum!

Taraftarları teskin etmeye çalışan Koç şunları söyledi: Ne bağırsanız, haklısınız. Mahcubum size karşı... Hepinizden özür diliyorum. Sabredin de demiyorum artık, ne gerekiyorsa yapılacak

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Mahcubum!
Rize'de karşılaşmadan önce maç toplantısına katılan başkan , ilk yarı 3-0 bitince de soluğu soyunma odasında aldı. Koç, sert uyarılarda bulundu ama 4. mağlubiyet puan tablosuna yazıldı. Koç, maçın ardından ise taraftarların arasına gidip öfkeli tribünleri teskin etmeye çalıştı ve şu sözleri kullandı: "Ne bağırsanız, haklısınız. Mahcubum size karşı... Çektiğiniz sıkıntıdan dolayı hepinizden özür diliyorum. Bu kutsal formanın ağırlığının farkında değiller, öğrenecekler. Öyle veya böyle bu takım düzelecek. Sabredin de demiyorum artık, ne gerekiyorsa yapılacak."

ÖZÜR DİLEDİLER, YUHALANDILAR
?taraftarı, takımını Rize'de yalnız bırakmadı ancak sonuç tam bir hüsran oldu. Rize tribünleri 3-0'dan sonra "Fenerbahçe kümeye" diye tempo tutarken, karşılaşma sonrası Comolli özür dilemeleri için kaptanlar Mehmet Topal ve Volkan Demirel'i tribünlere gönderdi. Taraftarlar, elleriyle "Gelmeyin" işareti yaptı. Buna rağmen iki kaptan gidip özür diledi ancak yuhalandı. Kulübede yığılıp kalan Hasan Ali Kaldırım ise gözyaşlarını tutamadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahcubum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN