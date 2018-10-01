Rize'de karşılaşmadan önce maç toplantısına katılan başkan Ali Koç
, i
lk yarı 3-0 bitince de soluğu soyunma odasında aldı. Koç, sert uyarılarda bulundu ama 4. mağlubiyet puan tablosuna yazıldı. Koç, maçın ardından ise taraftarların arasına gidip öfkeli tribünleri teskin etmeye çalıştı ve şu sözleri kullandı: "
Ne bağırsanız, haklısınız. Mahcubum size karşı... Çektiğiniz sıkıntıdan dolayı hepinizden özür diliyorum. Bu kutsal formanın ağırlığının farkında değiller, öğrenecekler. Öyle veya böyle bu takım düzelecek. Sabredin de demiyorum artık, ne gerekiyorsa yapılacak." ÖZÜR DİLEDİLER, YUHALANDILAR Fenerbahçe
?taraftarı, takımını Rize'de yalnız bırakmadı ancak sonuç tam bir hüsran oldu. Rize tribünleri 3-0'dan sonra "Fenerbahçe kümeye" diye tempo tutarken, karşılaşma sonrası Comolli özür dilemeleri için kaptanlar Mehmet Topal ve Volkan Demirel'i tribünlere gönderdi. Taraftarlar, elleriyle "Gelmeyin" işareti yaptı. Buna rağmen iki kaptan gidip özür diledi ancak yuhalandı. Kulübede yığılıp kalan Hasan Ali Kaldırım ise gözyaşlarını tutamadı.