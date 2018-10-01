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" ile bir görüşme daha yapacağız"

Teknik direktör Kemal Özdeş ile yolları ayrılan , tecrübeli çalıştırıcı ile görüşüyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 19:55
Mustafa Denizli ile bir görüşme daha yapacağız

Teknik direktör Kemal Özdeş ile yolları ayrılan , tecrübeli çalıştırıcı ile görüşüyor.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Denizli, yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Saraç ile Kemerburgaz Tesisleri'ni gezdi.

Kulübünün sportif direktörü Nursal Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizli ile tesislerde bir araya geldiklerini belirterek, "Mustafa hoca bugün tesisleri gezdi. İlk görüşmemiz olumlu geçti. Yarın bir görüşme daha yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sezona 4'te 4'le iyi bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, ligdeki son 3 maçını kaybetti. Teknik direktör Kemal Özdeş, yönetimle yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle görevini bırakmıştı.

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