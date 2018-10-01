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- maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 4 Ekim Perşembe günü oynanacak maçı Schuettengruber yönetecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 15:54
Standard Liege-Akhisarspor maçının hakemi belli oldu

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda Belçika'nın Standard Liege takımı ile yapacağı maçta Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Schuettengruber'in yardımcılıklarını Roland Brandner ile Robert Steinacher üstlenecek.

İlave yardımcı hakemliğini Oliver Drachta ile Dieter Muckenhammer'in yapacağı maçın dördüncü hakemi Stefan Kuehr olacak.

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Standard Liege-Akhisarspor maçının hakemi belli oldu
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