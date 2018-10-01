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'nde 2. hafta yarın başlıyor

Turnuvada mücadele eden tek Türk kulübü , 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in Porto takımına konuk olacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 11:34
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'nde, grup maçlarının 2. haftası yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta karşılaşmaları, yarın ve 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi , D grubundaki 2. mücadelesinde, 3 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

İkinci hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

19.55 Hoffenheim (Almanya) - (İngiltere)

19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)

22.00 (Almanya) - Ajax (Hollanda)

22.00 (Fransa) - (Ukrayna)

22.00 Roma (İtalya) - (Çekya)

22.00 CSKA Moskova (Rusya) - (İspanya)

22.00 (İngiltere) - Valencia (İspanya)

3 EKİM ÇARŞAMBA:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

22.00 (Almanya) - Monaco (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın başlıyor
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