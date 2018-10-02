Farnolle, Ertaç Özbir'i aratmadı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında E.Y. Malatyaspor'un deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 beraber kaldığı müsabakada kritik kurtarışlara imza atan Beninli kaleci Farnolle, 1 puanın alınmasında önemli rol oynadı.

Sakatlığı nedeniyle son anda oynayamayacağı açıklanan Ertaç'tan formayı alan Farnolle'nin performansı büyük alkış aldı. Tecrübeli eldiven, Başakşehirli futbolculara net gol pozisyonlarında geçit vermezken, yaptığı kurtarışlarla da maçın en iyilerinden biri oldu.

33 yaşındaki eldiven, kendisine gelen fırsatı iyi değerlendirerek, Sivasspor müsabakası öncesi kaleyi kolay kolay bırakmayacağının mesajını da vermiş oldu.