Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Farnolle, Ertaç Özbir'i aratmadı

Farnolle, 'i aratmadı

Süper Lig’in 7. haftasında M.Başakşehir deplasmanından 1 puan çıkarmayı başaran E.Y. spor’da birinci kaleci ’in sakatlanmasıyla kaleyi devralan , sergilediği performansla kalesinde güven verdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 15:12
Farnolle, Ertaç Özbir'i aratmadı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında E.Y. spor'un deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 beraber kaldığı müsabakada kritik kurtarışlara imza atan Beninli kaleci Farnolle, 1 puanın alınmasında önemli rol oynadı.

Sakatlığı nedeniyle son anda oynayamayacağı açıklanan Ertaç'tan formayı alan Farnolle'nin performansı büyük alkış aldı. Tecrübeli eldiven, Başakşehirli futbolculara net gol pozisyonlarında geçit vermezken, yaptığı kurtarışlarla da maçın en iyilerinden biri oldu.

33 yaşındaki eldiven, kendisine gelen fırsatı iyi değerlendirerek, Sivasspor müsabakası öncesi kaleyi kolay kolay bırakmayacağının mesajını da vermiş oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Farnolle, Ertaç Özbir'i aratmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN