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yeni golcüsünü buldu

Badou Ndiaye cezalı, ve sakat. 'in Porto sınavı için 10 adamı belli. Portekiz'e götürülecek olan Eren'in oynama ihtimali zayıf. 'ın en ucunda Henry Onyekuru forma giyecek. Ndiaye'nin yerinde ise Ryan Donk şans bulacak. Emre yok ancak Younes var. Sağ kanat için ise iki aday var: Sofiane Feghouli ve

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018
Fatih Terim yeni golcüsünü buldu

Erzurumspor maçında 3 puanı kazanan , sol ayak başparmak tarak kemiği kırılan ve ameliyat olan 'yı kaybetti. Porto deplasmanına Emre'den yoksun çıkmak zorunda kalan Aslan'da adalesi çeken Eren Derdiyok'un yetişme ihtimali de zayıf. Alternatifleri azalan , zorlu maça ve Onyekuru'yu hazırlamaya başladı.

Cezalı Ndiaye yerine Donk'u ön liberoda kullanacak olan Terim, kafasındaki ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Savunmada Mariano-Maicon-Serdar-Nagatomo dörtlüsü görev yapacak. Orta sahadaki Donk-Fernando ikilisini Belhanda tamamlayacak. Terim, hücum hattında ise Rodrigues ve Onyekuru dışındaki 3. ismin kim olacağına karar veremedi. Portekiz'e götürülecek Eren'in durumuna göre Feghouli ya da Sinan formayı kapan son isim olacak. Kulüp doktoru Yener İnce ise, "Eren'i yetiştirmek için maç saatine kadar uğraşacağız" dedi.

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Fatih Terim yeni golcüsünü buldu
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