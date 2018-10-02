Fatih Terim yeni golcüsünü buldu

Erzurumspor maçında 3 puanı kazanan Galatasaray, sol ayak başparmak tarak kemiği kırılan ve ameliyat olan Emre Akbaba'yı kaybetti. Porto deplasmanına Emre'den yoksun çıkmak zorunda kalan Aslan'da adalesi çeken Eren Derdiyok'un yetişme ihtimali de zayıf. Alternatifleri azalan Fatih Terim, zorlu maça Belhanda ve Onyekuru'yu hazırlamaya başladı.

Cezalı Ndiaye yerine Donk'u ön liberoda kullanacak olan Terim, kafasındaki ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Savunmada Mariano-Maicon-Serdar-Nagatomo dörtlüsü görev yapacak. Orta sahadaki Donk-Fernando ikilisini Belhanda tamamlayacak. Terim, hücum hattında ise Rodrigues ve Onyekuru dışındaki 3. ismin kim olacağına karar veremedi. Portekiz'e götürülecek Eren'in durumuna göre Feghouli ya da Sinan formayı kapan son isim olacak. Kulüp doktoru Yener İnce ise, "Eren'i yetiştirmek için maç saatine kadar uğraşacağız" dedi.



