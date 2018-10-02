Galatasaray, Porto maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın deplasmanda oynayacağı Porto maçının hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı.

Antrenman öncesinde sahanın ortasında toplanan sarı-kırmızılı kafile, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, hafif tempoda ısınma ve pas çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan da son çalışmada yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, antrenman başında kulüp doktoru Yener İnce ile görüşerek futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Terim, daha sonra takım kaptanı Selçuk İnan'la bir süre görüştü.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da antrenmanı takip etti.

Sarı-kırmızılıların, idmanın basına kapalı olan bölümünde ise Porto maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdiği bildirildi.