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'te dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'te Teknik Direktör ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 20:03
Gazişehir Gaziantep'te Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig'de geçtiğimiz hafta Eskişehirspor ile berabere kalan, hafta içi kupada Erzincanspor'a elenen ve dün oynan 7. hafta karşılaşmasında da kendi sahasında Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olan 'te bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Teknik Direktör Koşukavak ile yolların ayrılması kararı alındı.

Koşukavak ile yapılan görüşmelerde de karşılıklı mutabakata varılarak yollar ayrılırken konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevinde bulunan ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Yalçın Koşukavak'a ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Gazişehir Gaziantep'te Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi
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