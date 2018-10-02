Ligde Trabzonspor fırtınası çıktı

Trabzonspor'da 4-2'lik Kasımpaşa galibiyetinin morali devam ederken istatistiksel olarak takımın ortaya koyduğu başarı da teknik direktör Ünal Karaman'ı memnun etti. Bu sezon ligde 5 gole ulaşan Rodallega gol krallığında ikinci sıraya çıkarken, (Birinci Diagne-8 gol) attığı 24 şutla da bu alanda ligin lideri durumunda. İsabetli pas karnesinde Onazi (439) ilk sırada, Sosa (388) ise üçüncü sırada yer aldı. Top çalma (Sosa- 20), asist (Pereira-3), pas arası (Novak-17) ve kurtarış (Onur-23) değerlerinde de bordo-mavili oyuncular, ligde 4. sıraya yerleşerek öne çıkan isimler oldular.

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Trabzonspor geride kalan 7 haftada 86 şut atıp, 38 isabet sağlarken, bu şutların 14'ü ağlarla buluştu. Fırtına, G.Saray'ın ardından ligin en çok gol atan takımı durumunda.

ÖZÜR DİLEDİ, İDMANA ÇIKTI

Kasımpaşa maçından önce yapılan son antrenmanda isteksiz tavırlar sergilediği gerekçesiyle teknik direktör Ünal Karaman tarafından idmandan çıkartılan ve maç kadrosuna da alınmayan Olcay Şahan'a af çıktı. Dün hocasıyla bir araya gelen ve ve yaşananlardan dolayı üzüntüsünü dile getirip özür dileyen 31 yaşındaki oyuncu, ardından takımla birlikte antrenmana çıktı.