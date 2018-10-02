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, ile ilk antrenmanına çıktı

'in 8. haftasında 5 Ekim Cuma günü Göztepe'yi konuk edecek , yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 20:44

Lacivert-beyazlı ekibin internet sitesinde yer alan habere göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idmanda takımın başında yer aldı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Topa sahip olma ve baskı çalışmasının yapıldığı antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Murat Can Yıldız ve Enes Sarı kaleci antrenörü Halit Matlı ile ayrı olarak çalıştılar.

hazırlıklarına yarın 17.30'da yapacağı idmanla devam edecek.

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Mustafa Denizli, Kasımpaşa ile ilk antrenmanına çıktı
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