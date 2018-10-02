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Son dakika: resmen 'da

Spor Toto Süper Lig ekibi 'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Giriş Tarihi: 2.10.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 11:42
Son dakika: Mustafa Denizli resmen Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine 'yi getirdi. Tecrübeli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kemerburgaz Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Fatih Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Sorumlumuz Mustafa Denizli, kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Mustafa Denizli son olarak Eskişehirspor'un başında görev yapmıştı. Denizli, 3 büyük takımın başında şampiyonluk yaşamış tek teknik adam unvanına sahip.

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Son dakika: Mustafa Denizli resmen Kasımpaşa'da
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