Son dakika: Mustafa Denizli resmen Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'yi getirdi. Tecrübeli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kemerburgaz Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Fatih Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Sorumlumuz Mustafa Denizli, kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
Mustafa Denizli son olarak Eskişehirspor'un başında görev yapmıştı. Denizli, 3 büyük takımın başında şampiyonluk yaşamış tek teknik adam unvanına sahip.