Son dakika haberi: Porto - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağı maç beIN Sports'ta yayınlanacak.

BeIN Group'tan yapılan açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği açıklandı ve, "FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında yarın gece saat 22.00'de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, Devler Ligi'nin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak." denildi.

Açıklamada, Porto-Galatasaray maçı ile birlikte ikinci hafta oynanan 16 karşılaşmanın da beIN Sports'tan yayınlanacağı açıklandı.