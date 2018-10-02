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'nde günün toplu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu 'nde grup aşamasının ikinci haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 00:21 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 00:22
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları

Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanya ekibi , Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olduğu G Grubu mücadelesini 1-0 kaybetti. Moskova ekibinin golünü, 2. dakikada Nikola Vlasic attı.

G Grubu'nun diğer maçında İtalya'nın Roma takımı, Çekya temsilcisi 'i 5-0 mağlup etti. Roma'nın gollerini, 3, 40 ve 90+2. dakikalarda Edin Dzeko, 64. dakikada Cengiz Ünder ile 73. dakikada Justin Kluivert buldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, birer gol ve asistle oynadı.

Bir diğer İtalya temsilcisi , H Grubu karşılaşmasında İsviçre ekibi 'u 3-0'lık skorla geçti. Juventus'ta Arjantinli Paulo Dybala 5, 33 ve 69. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı.

'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

E GRUBU:

AEK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz): 2-3

(Almanya)-Ajax (Hollanda): 1-1

TakımlarOGBMAYAvP
Ajax211041+34
Bayern Münih211031+24
Benfica210134-13
AEK200226-40

F GRUBU:

(Fransa)- (Ukrayna): 2-2

Hoffenheim (Almanya)- (İngiltere): 1-2

TakımlarOGBMAYAvP
Olympique Lyon211043+14
Manchester City21013303
Shakhtar Donetsk20204402
Hoffenheim201134-11

G GRUBU:

CSKA Moskova (Rusya)-Real Madrid (İspanya): 1-0

Roma (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0

TakımlarOGBMAYAvP
CSKA Moskova211032+14
Roma210153+23
Real Madrid210131+23
Viktoria Plzen201127-51

H GRUBU:

(İngiltere)-Valencia (İspanya): 0-0

Juventus (İtalya)-Young Boys (İsviçre): 3-0

TakımlarOGBMAYAvP
Juventus220050+56
Manchester United211030+34
Valencia201102-21
Young Boys200206-60
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