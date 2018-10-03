Aykut Kocaman mı, Ersun Yanal mı, Cocu mu? İşte cevabı

MURAT ÖZBOSTAN

En yanlışı yabancı teknik adam olur!

BIR kere Fenerbahçe yönetimi hızlı bir şekilde karar vermeli. Ya sonuna kadar Cocu'nun arkasında duracaklar ya da bir seçim yapacaklar. Aykut Kocaman, bu kulübün maaşlı personeli olduğuna göre "Hocam gel başla" dendiği zaman kolları sıvayacak ve iş başı yapacak. "Ben gelmem" deme lüksü yok. Taraftarın da "Gelmesin" diye bir düşüncesi olamaz. O zaman "Kulübü kim yönetiyor?" sorusu devreye girer. Diğer yanda ise Ersun Yanal ismi var. Sayın Ali Koç, "Başım ağrımasın" diyorsa Yanal ile yola devam etmelidir. Mantığım ise Aykut Kocaman der. Yabancı teknik adam gündeme asla gelmemeli. Bu yepyeni bir macera olur. Hele bir de bu isim Zeljko Buvac olursa... Bu arada Cocu, iki maç kazanırsa da "Devam edelim" düşüncesi hayata geçerse işler çorbaya döner. Kısacası bir karar verilip nokta konmalı. En hayırlısı bu olur. Doğru ya da yanlış!

İSKENDER GÜNEN

Sosyal medyaya teslim olmamalı!

ALI Koç başkan olduktan sonra tabii ki geçen yılki görüntüden farklı bir takım olacağının beklentisi vardı ama bugün gelinen nokta gerçekten büyük bir hayal kırklığı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi geçen yıl her türlü olumsuzluklara karşın bana göre başarılı bir sezon geçirmesine rağmen, Aykut Kocaman'la yolların ayrılmasıydı. Sosyal medyaya teslim olmak bana göre son derece yanlış. Kocaman'ın ayrılığı sonrası sportif direktörlüğe gelen Comolli'nin hiç de hazırlıklı olmadığı ortaya çıktı. Cocu, Hollanda'da başarılı bir teknik adam ama Hollanda Ligi'yle Süper Lig arasında büyük farklılıklar var. Hiddink ardından Rijkaard gibi Hollandalı teknik adamlar görev yaptı fakat ortaya koydukları herhangi bir başarı yok. Şu an yine başa dönülen bir durum ortaya çıktı. Özellikle üzerinde durulması gereken en büyük konu teknik adam seçiminde ülkemizin futbola bakış açısı ligin mücadele gücü yüksek ve oynatmamaya dönük bir futbol anlayışı olduğu gerçeğini göz önüne alınarak bir seçim yapılması şarttı. Adaylara gelirsek… Yerli ve yabancı diye ayırmak son derece yanlış. Teknik adamın iyisi var kötüsü var. 14 yabancı varken illa yerli demenin bir manası yok.

SERKAN KORKMAZ

Taraftar kredisi ile Yanal öne çıkıyor!

ALI Koç 3-0 kaybedilen bir maçtan sonra deplasman taraftarının arasına girebilecek kadar büyük bir krediye sahip. Herkes taraftardaki Ali Koç kredisini konuşuyor ama Koç'taki taraftar kredisi teknik direktör seçiminde belirleyici olabilir. Bu sebeple Cocu'dan sonraki Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün Ersun Yanal olacağına kesin gözüyle bakıyorum. Bu bir durum tespiti… Aykut Kocaman'ın hâlâ Fenerbahçe Kulübü'nden maaş alıyor olması da hayli kafa karıştırıcı. Benim gözlemime göre Yanal'ı isteyen taraftar oranı daha yüksek. Trnava ve Başakşehir maçları kazanılmamışsa bilin ki önümüzdeki hafta bugün Fenerbahçe'nin teknik patronu Cocu olmaz.