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'ta TL’ye geçiş zirvesi

Asbaşkanı Umut Güner; Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Gökhan Gönül’ün yanı sıra menajer Ahmet Bulut’la Arnavutköy’de bir araya geldi. Buluşmanın gündemi sözleşmelerin TL’ye çevrilmesiydi.

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Beşiktaş'ta TL’ye geçiş zirvesi

Türkiye'de mukavelelerin TL üzerinden yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kulüpler Birliği'nin bu doğrultuda aldığı karar sonrası 'ta, takımın üç önemli ismi ile toplantı yapıldı.

Arnavutköy'de gerçekleştirilen buluşmaya transfer komitesi başkanı Umut Güner; Oğuzhan, Tolgay ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra menajer Ahmet Bulut katıldı. Oyuncuların, haklarını koruyarak TL'ye geçmeye sıcak baktığı öğrenildi. Anlaşma sağlanması halinde Oğuzhan'ın 2.5 milyon Euro olan yıllık ücreti günümüz kurundan 17 milyon 300 bin TL'ye, Tolgay'ın 1 milyon 650 bin Euro olan ücreti 11 milyon 426 bin TL'ye, Gökhan'ın 1 milyon 700 bin Euro olan ücreti 11 milyon 773 bin TL'ye çevrilecek. Kulüpler Birliği ekim ayından itibaren Euro kurunun 5.2 TL'ye sabitlenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.

ORTAYA LJAJİC KULÜBEYE
BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayseri'yi 2-0 yenen 11'ini Malmö ile oynayacakları maçta hem mecburiyetten hem de taktik amaçlı olarak değiştirecek. Adriano ve Caner'in yokluğunda hafta sonu sol bekte görev yapan Medel, Atiba'nın ismi 'ya bildirilmediği için gerçek mevkiisi ön liberoya geçecek. Orta saha Medel, Tolgay ve Oğuzhan üçlüsünden oluşurken Güneş, Ljajic'i hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda sahaya sürecek.

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Beşiktaş'ta TL’ye geçiş zirvesi
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