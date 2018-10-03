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’den sevgilerle

Roma, Devler Ligi'nde 'i devirirken, milli yıldızımız galibiyetin başmimarı oldu. Çizme ekibinin farklı kazandığı mücadelede, üçüncü golü atan genç yetenek, ikinci ve dördüncü gollerde ise pay sahibiydi

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Cengiz Ünder’den sevgilerle
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi açılırken, gecenin en farklı skoruna Roma imza attı. İtalya temsilcisi, G Grubu karşılaşmasında konuk ettiği Çekya şampiyonu 'i 5-0 mağlup etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda ilk gol sesi, 3'üncü dakikada geldi... Dzeko, sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve direk dibini gördü: 1-0.

SİHİRLİ SOL AYAĞINI KONUŞTURDU
40'ta Cengiz Ünder, harika kesti, Dzeko, göğüs kontrolü sonrası voleyi çaktı: 2-0. İlk yarıda direğe takılan Cengiz, 64'te Pellegrini'nin ara pasını harika kontrol sonrası sol ayak içi plasesi ile süsleyerek, ağları gördü: 3-0. 73'te yine sol kanattan ceza sahasına süzülen milli yıldızımızın kaleciden dönen şutunu, Hollanda efsanesi Patrick Kluivert'ın oğlu Justin Kluivert tamamladı: 4-0. Cengiz, 74'te alkışlar arasında kenara gelirken, 90'da hat-trick yapan Dzeko, tabelayı belirledi: 5-0.

REAL, MOSKOVA'DA SOĞUK DUŞ ALDI
Bayern ?Münih, E Grubu'nda misafiri Ajax'a diş geçiremedi: 1-1. Geçen sezonu sıfır puanla bitiren, bu sezonun ilk haftasında Bayern'e boyun eğen Benfica, AEK deplasmanında 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 kazanarak, zincirlerini kırdı. F Grubu'nda , Hoffenheim'ı 2-1 yenerken, Lyon ile Shakhtar 2-2 berabere kaldı. Gecenin en büyük sürprizi Roma'nın da olduğu G Grubu'nda yaşandı. CSKA, son 3 sezonun şampiyonu 'i 1-0 yendi. H Grubu'nda cezalı Ronaldo'dan yoksun Juventus, Dybala'nın hat-trick'i ile Young Boys'u 3-0 yendi. Eleştirilerin odağındaki Mourinho'nun ekibi M.United ise Valencia ile evinde 0-0 berabere kaldı.
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Cengiz Ünder’den sevgilerle
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