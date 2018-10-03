Cengiz Ünder’den sevgilerle

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi açılırken, gecenin en farklı skoruna Roma imza attı. İtalya temsilcisi, G Grubu karşılaşmasında konuk ettiği Çekya şampiyonu Viktoria Plzen
'i 5-0 mağlup etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda ilk gol sesi, 3'üncü dakikada geldi... Dzeko, sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve direk dibini gördü: 1-0. SİHİRLİ SOL AYAĞINI KONUŞTURDU 40'ta Cengiz Ünder, harika kesti,
Dzeko, göğüs kontrolü sonrası voleyi çaktı: 2-0. İlk yarıda direğe takılan Cengiz, 64'te Pellegrini'nin ara pasını harika kontrol sonrası sol ayak içi plasesi ile süsleyerek, ağları gördü:
3-0. 73'te yine sol kanattan ceza sahasına süzülen milli yıldızımızın kaleciden dönen şutunu, Hollanda efsanesi Patrick Kluivert'ın oğlu Justin Kluivert tamamladı: 4-0.
Cengiz, 74'te alkışlar arasında kenara gelirken, 90'da hat-trick yapan Dzeko, tabelayı belirledi: 5-0. REAL, MOSKOVA'DA SOĞUK DUŞ ALDI
Bayern ?Münih, E Grubu'nda misafiri Ajax'a diş geçiremedi: 1-1. Geçen sezonu sıfır puanla bitiren, bu sezonun ilk haftasında Bayern'e boyun eğen Benfica, AEK deplasmanında 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 kazanarak, zincirlerini kırdı. F Grubu'nda Manchester City
, Hoffenheim'ı 2-1 yenerken, Lyon ile Shakhtar 2-2 berabere kaldı. Gecenin en büyük sürprizi Roma'nın da olduğu G Grubu'nda yaşandı. CSKA, son 3 sezonun şampiyonu Real Madrid
'i 1-0 yendi. H Grubu'nda cezalı Ronaldo'dan yoksun Juventus, Dybala'nın hat-trick'i ile Young Boys'u 3-0 yendi. Eleştirilerin odağındaki Mourinho'nun ekibi M.United ise Valencia ile evinde 0-0 berabere kaldı.