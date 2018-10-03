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'de demeç satrancı

’ın geçtiğimiz hafta yaptığı “Yönetime destek” hamlesinin ardından, da dün ’den “Kulübümüz” diye bahsetti

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Fenerbahçe'de demeç satrancı
'de Phillip Cocu'nun geleceği artık pamuk ipliğine bağlı... Sarılacivertlilerde iki yerli teknik adam ön plana çıktı. Bu isimler ve ... Her iki teknik adamın ismi, camianın çeşitli kesimlerince ortaya atılırken, iki hoca da verdikleri demeçlerle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlüğü için adeta söz satrancı oynuyor.

YÖNETİME SAYGI VURGUSU
GEÇTIĞIMIZ hafta içerisinde, Aykut Kocaman kendisi hakkında çıkan "Bu takımla 75 puan toplardım" şeklindeki haberleri yalanlayan bir açıklama yapmış ve "Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündemim yoktur. Fenerbahçe bir değişim sürecindedir. Bu dönemin sancıları olabilir. Bu da normaldir. Sabredilmesi ve yönetimin tasarruflarına saygı duyulması gerekir" demişti.

SAHİPLENME HAMLESİ!
BU açıklamanın ardından dün Ersun Yanal'ın hamlesi geldi. Yanal, basında yer alan "Yanal, Comolli ile çalışmak istemiyor" haberlerine yönelik bildiri yayınladı. Yanal, "Kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır" ifadelerine yer verdi. Yanal'ın açıklamasındaki "Kulübümüz" vurgusu dikkat çekti.
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Fenerbahçe'de demeç satrancı
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