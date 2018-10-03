Eksik değiliz “Savunmada ve hücumda blok halinde hareket etmeliyiz. Duruşumuz ve reaksiyonumuz iyi olmalı. Önemli isimlerimiz aramızda olsaydı iyiydi ancak neticede sahaya çıkacağız ve 11’e 11 oynayacağız



Savunma ve hücumda blok halinde hareket etmeliyiz. Duruşumuz ve reaksiyonumuz iyi olmalı. Önemli isimlerimiz olsaydı iyiydi ancak neticede sahaya çıkacağız ve 11'e 11 oynayacağız.

Erzurumspor karşılaşması biter bitmez Porto mücadelesine hazır olmaya çalıştık. Sonuç itibarıyla Galatasaray takımı, buraya iyi futbol oynamak ve kazanmak adına geldi.



"BİZ MÜSAADE EDERSEK, RAKİBİMİZ BİZE ÜSTÜNLÜK KURAR"

Deplasman fobisi söylemlerine katılmıyorum. Hobi ve fobilerin ötesinde futbol ciddi bir oyun. Ancak biz müsaade edersek rakibimiz bize üstünlük kurabilir.

Herkesin şunu iyi bilmesi lazım... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne rakipleriyle aynı seviyede, aynı haklara sahip başlamadı. Transfer yasağı olan bir Galatasaray ile rakiplerin her şeyinin serbest olduğu bir ortam söz konusu.

Aboubakar çok beğendiğim bir oyuncu ama olmadığı zaman Porto'nun Marega ve Brahimi gibi çok önemli silahları bulunuyor.

Eğer kazanamıyorsak, alınacak bir beraberlik tabii ki iyi bir sonuçtur.



'GALİBİYET ABOU'YA HEDİYE'

Porto Teknik Direktörü Conceiçao, galibiyeti Aboubakar'a hediye etmek istediklerini dile getirdi. "Değiştirme şansımız olmayan şeylerin arkasından ağlayamayız, benim bütün oyuncularım değerlidir" diyen Conceiçao, "Bir hoca olarak böyle durumlara çözüm üretmek zorundayım. Bunun için para alıyorum, işimiz bu" dedi.



LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ

Porto geniş alanda oynamayı seviyor ve hızlı hücumlarla rakiplerini avlıyor. Terim'in Galatasaray'ı akıllı bir hamleyle topu Lokomotiv'e verip güvenli ve kontrollü oyun anlayışı içinde hızlı hücuma çıkarak maçı farklı kazandı. Galatasaray, Porto'dan puan çıkarmak istiyorsa yine güvenli ve kontrollü oyunu tercih etmelidir. Porto savunmasının ağır yapısını Onyekuru ve Rodrigues'in hızlı hücumlarıyla delip geçer ve gol pozisyonları üretebilir. Hatırlatayım; Porto taraftarı hakemleri etkilemeye çalışır. Başta Donk olmak üzere Galatasaraylı oyuncular sakin kalmalılar. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto sınavını değerlendirdiği basın toplantısında öğrencilerine güvendiğini vurguladı. İşte tecrübeli adamın açıklamaları:Savunma ve hücumda blok halinde hareket etmeliyiz. Duruşumuz ve reaksiyonumuz iyi olmalı. Önemli isimlerimiz olsaydı iyiydi ancak neticede sahaya çıkacağız ve 11'e 11 oynayacağız.Erzurumspor karşılaşması biter bitmez Porto mücadelesine hazır olmaya çalıştık.Deplasman fobisi söylemlerine katılmıyorum. Hobi ve fobilerin ötesinde futbol ciddi bir oyun. Ancak biz müsaade edersek rakibimiz bize üstünlük kurabilir.Herkesin şunu iyi bilmesi lazım... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne rakipleriyle aynı seviyede, aynı haklara sahip başlamadı.Aboubakar çok beğendiğim bir oyuncu ama olmadığı zamanEğer kazanamıyorsak,Porto Teknik Direktörü Conceiçao, galibiyeti Aboubakar'a hediye etmek istediklerini dile getirdi. "Değiştirme şansımız olmayan şeylerin arkasından ağlayamayız, benim bütün oyuncularım değerlidir" diyen Conceiçao,dedi.Porto geniş alanda oynamayı seviyor ve hızlı hücumlarla rakiplerini avlıyor. Terim'in Galatasaray'ı akıllı bir hamleyle topu Lokomotiv'e verip güvenli ve kontrollü oyun anlayışı içinde hızlı hücuma çıkarak maçı farklı kazandı. Galatasaray, Porto'dan puan çıkarmak istiyorsa yine güvenli ve kontrollü oyunu tercih etmelidir. Porto savunmasının ağır yapısını Onyekuru ve Rodrigues'in hızlı hücumlarıyla delip geçer ve gol pozisyonları üretebilir. Hatırlatayım; Porto taraftarı hakemleri etkilemeye çalışır. Başta Donk olmak üzere Galatasaraylı oyuncular sakin kalmalılar.