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İşte 'ın maçı kadrosu

, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın ile yapacağı karşılaşma için İsveç'e gitti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 14:26
İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı kadrosu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla kentine hareket eden siyah-beyazlı kafilede, kulüp ikinci başkanı Serdal Adalı ile yöneticiler Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu da yer aldı.

'ta sakatlığı olan Tolga Zengin ile Adriano Correia kadroda bulunmuyor.

Siyah-beyazlı takımın Malmö maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Ryan Babel, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Caner Erkin, Gökhan Töre.

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İşte Beşiktaş'ın Malmö maçı kadrosu
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