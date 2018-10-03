Joao Pereira o yarışta iddialı

Trabzonspor
'da Portekizli sağ bek Joao Pereira
, bu sezon takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor. Geçen hafta kazanılan 4-2'lik Kasımpaşa maçında iki gole katkı yapan Pereira, asist krallığı yarışında da adından söz ettiriyor. Bu sezon 3 gol pası vererek takımına önemli katkı sağlayan 34 yaşındaki futbolcu, listede 4 asist ile zirvede olan Quaresma'yı (Beşiktaş) takibini sürdürüyor.
Ekonomik konular dahil olmak üzere kulüple hiçbir sorun yaşamayan Pereira, ayrıca bu sezon kaleci Onur ile birlikte ligde oynanan 7 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan tek isim oldu. TRABZONSPOR BASKETBOL LİGİ'NDEN ÇEKİLDİ TRABZONSPOR,
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer almayacak. Yapılan açıklamada, "Ne yazık ki, ekonomik sorunlar nedeniyle Trabzon
spor Basketbol Kulübü Derneği olarak, 2018-19 sezonunda liglerde yer alamayacağız" denildi.