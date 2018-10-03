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- maçına soruşturma

Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde ile arasında oynanan müsabakada yaşanan olaylar hakkında iki takıma da soruşturma başlattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 17:41
Manchester United - Valencia maçına soruşturma

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Old Trafford'da oynanan - karşılaşması için her iki takıma da soruşturma başlattı. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmanın gerekçeleri olarak, Manchester United'ın stada geç gelmesi ve maçın başlama saatini geciktirmesi, Valencia'ya da forma ihlali, taraftarlarının sahaya yabancı madde atması ve maçın geç başlaması gösterildi.

Manchester United kafilesini taşıyan otobüs, maçın başlamasından 45 dakika önce stada giriş yapmış, bu yüzden mücadele planlanan süreden 5 dakika geç başlamıştı. Karşılaşma ise başladığı gibi 0-0 sona erdi. UEFA'nın başlattığı soruşturmanın 18 Ekim'de görüşüleceği belirtildi.

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Manchester United - Valencia maçına soruşturma
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