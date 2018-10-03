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, 500. maçına çıkıyor

'nin 32 yaşındaki milli futbolcusu Mehme Topal, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın karşısında forma giymesi durumunda profesyonel kariyerinin 500. kulüp maçını oynayacak. kariyerinde, Süper Lig'de 267, Avrupa kupalarında 88, Türkiye Kupası'nda 53, La Liga'da 43, 1. Lig'de 39, TFF Süper Kupa'da 4, 2. Lig'de 3, 'nda ise 2 maça çıktı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 11:54
Mehmet Topal, 500. maçına çıkıyor

'nin milli futbolcusu , profesyonel kariyerinin 500. kulüp maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlarından 32 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın takımının Slovakya temsilcisi 'yla oynayacağı maçta forma giymesi durumunda 5. kez "dalya" diyecek.

Futbola 1999 yılında, bugünkü adı Evkur Yeni Malatyaspor olan Malatya Belediyespor'da başlayan Mehmet Topal, profesyonelliğe adımını 2002 senesinde Çanakkale Dardanelspor'da attı. Çanakkale ekibinden 1 milyon avroya Galatasaray'a 2006 yılında transfer olan Mehmet Topal, 2010'da ise (La Liga) ekibi Valencia'ya 5 milyon avroya geçiş yaptı.

La Liga'da 2 sezon oynayan tecrübeli futbolcu, 7 sezondur formasını giydiği Fenerbahçe'ye 2012'de 4.5 milyon avroya transfer oldu.

Bu 4 takımda bugüne dek 499 resmi maça çıkan Mehmet, kariyenin önemli bir kilometre taşını da geride bırakacak.

MAÇ DAĞILIMI

Mehmet Topal, Süper Lig'de 267, Avrupa kupalarında 88, Türkiye Kupası'nda 53, La Liga'da 43, 1. Lig'de 39, TFF Süper Kupa'da 4, 2. Lig'de 3, 'nda ise 2 maça çıktı.

Bu 499 maçta ise takımları adına 32 gole imza atan Mehmet Topal'ın istatistiği şu şekilde:

OrganizasyonMaç sayısıGol
Süper Lig26717
Avrupa kupaları885
Türkiye Kupası535
La Liga431
1. Lig394
TFF Süper Kupa4-
2. Lig3-
İspanya Kral Kupası2-
TOPLAM49932

FENERBAHÇE'DE 262 MAÇ

Fenerbahçe'nin değişmez isimlerinin başında gelen Mehmet Topal, sarı-lacivertli formayla 262 maça çıktı.

Geride kalan 6 sezonun 5'inde 40 maçın üzerinde forma giyerek istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Mehmet, sadece 2013-2014 sezonunda 40 maçın altında kaldı. Fenerbahçe'yle şampiyonluk sevinci yaşadığı tek sezon olan 2013-2014'te Mehmet, takımının sahaya çıktığı 39 maçın 31'inde forma giydi.

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Mehmet Topal, 500. maçına çıkıyor
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