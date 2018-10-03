Mustafa Denizli, Kasımpaşa'daki hedeflerini açıkladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmek istediklerini söyledi.

Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 68 yaşındaki teknik adam, Kemerburgaz Tesisleri'nde lacivert-beyazlı kulübün sportif direktörü Nursal Bilgin'in de yer aldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'ya geldiği için son derece heyecanlı olduğunu belirten Mustafa Denizli, "Bir ara vermiştik. Bundan sonra burada devam edeceğiz. Esasında benim Kasımpaşa ile buluşmam gecikmiş bir şey. Daha evvel sayın Turgay Ciner, birlikte çalışmamızı istemişti ama o zamanki şartlar buna el vermemişti. Ortam müsait değildi. O gün için her işte bir hayır vardır diyerek yolumuza devam etmiştik." ifadelerini kullandı.