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: Pepe büyük ihtimalle sahada olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü , Malmö karşısında kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 21:29
Şenol Güneş: Pepe büyük ihtimalle sahada olacak

I Grubu'nda Beşiktaş'ın yarın deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı karşılaşma öncesi Teknik Direktör ve kaleci Loris Karius, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güneş, sıcak havadan soğuk bir havaya geldiklerini belirterek, "Yarınki maçın dostluk içinde geçmesini diliyorum. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Liginde başarılı olmaya çalışan bir takım Malmö. Takım oyununu iyi oynuyorlar. Disiplinli ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendimizi güçlü hissediyoruz. Zor bir maç olacak. İyi oynamak ve kazanmak istiyoruz. Çıkabilecek en iyi kadroyla sahada olacağız. Fikstüre de uyum sağlamaya çalışıyoruz. İki takımın da iyi oyuncuları var. Karşımızda sıradan bir takım yok. Pepe, yarın büyük ihtimal sahada olacak ama Quaresma ile ilgili henüz karar vermedim. Kesin kararlarımı antrenmandan sonra vereceğim. Fikstür konusunda ayrıcalık istemiyoruz. Adaletli bir şekilde fikstür organize edilmeli. Zengin bir kadroya sahibiz."

LORİS KARİUS: "KAZANARAK YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Kaleci Loris Karius ise, "Grup aşamasındaki ilk deplasman maçımızı oynayacağız. Deplasman maçları zordur. İyi oynamalıyız. Kolay bir maç olmayacak. Yüzde yüzle oynarsak üç puan alabiliriz. Amacımız yolumuza kazanarak devam etmek. Birkaç maç oynadım. Takımla iletişimim gün geçtikçe daha da iyiye gidiyor. Arkadaşlarım takıma hızlı uyum sağlamam için çok yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

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Şenol Güneş: Pepe büyük ihtimalle sahada olacak
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