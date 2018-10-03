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Son Dakika Haberi | maçı hangi kanalda yayınlanacak? Porto Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi grup maçlarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz zorlu deplasmana konuk oluyor. Bu önemli mücadeleye sayılı saatler futbol severler maçın canlı yayınlanacağı kanal ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. ‘ maçı hangi kanalda’ sorusunun yanıtı ise netlik kazandı. Ayrıca dev maçın muhtemel 11’leri de belli oldu. Peki Porto Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS maçı yayın kanalı…

Giriş Tarihi: 3.10.2018 17:48 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 17:49
Son Dakika Haberi | Porto Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Porto Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?

Sarı kırmızılı taraftarlarda heyecan dorukta… Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak önemli mücadele öncesi nefesler tutuldu ve maç saati beklenmeye başladı. Fatih Terim ve öğrencileri bu önemli müsabakadan da puan ya da puanlarla dönerek avantajı yakalamak istiyor. ' maçı hangi kanalda' sorusunun yanıtı ise maç öncesi merak konusu oldu. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edilirken dün akşam saatlerinde yayıncı kuruluş belli oldu. Peki Porto Galataray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte GS maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler…

PORTO GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D grubu ikinci maçında temsilcimiz Portekiz deplasmanına konuk oluyor. Bu önemli mücadele öncesi maçın yayın kanalı ve muhtemel 11'ler belli oldu.

PORTO GALATASARAY MAÇI YAYIN KANALI

Porto Galatasaray maçının yayıncı kuruluşu açıklandı. Resmi açıklama ile dev mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu.

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Son Dakika Haberi | Porto Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Porto Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?
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