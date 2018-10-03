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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Belçika temsilcisi 'e konuk olacak. Peki saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 10:23
Standard Liege - Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın Belçika ekibi Standard Liege'e konuk olacak.

Gruptaki ilk maçında Akhisar'da konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan , yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmasında Avusturya'dan Manuel Schuettengruber düdük çalacak. Standard Liege - Akhisarspor maçının yayıncı kuruluşu henüz belli değil ancak karşılaşmanın Bein Sports'tan canlı yayınlanmasını bekleniyor.

Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçından önce göreve gelen teknik direktör Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak.

Ege temsilcisi, Standard Liege karşısında Avrupa'daki ilk golünü atmak ve ilk puanlarını almak için mücadele edecek.

Sabah saatlerinde İzmir'den İstanbul aktarmalı olarak Belçika'ya hareket eden yeşil-siyahlı ekipte Serginho ve Eray Ataseven'in sakatlıkları bulunuyor.

Akhisarspor'un rakibi Standard Liege'in kadrosunda geçen yıl Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Milos Kosanovic'in yanı sıra Türkiye'de Trabzonspor ve Galatasaray'da mücadele eden Luis Pedro Cavanda yer alıyor.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Rus ekibi Krasnodar, İspanyol Sevilla'yı konuk edecek.

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Standard Liege - Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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