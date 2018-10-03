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'nde toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu 'nde grup aşamasının ikinci haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 01:06 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 01:19
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

D Grubu'nda Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olduğu maçı 49. dakikada Moussa Marega'nın attığı golle 1-0 kaybetti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. PSG'nin gollerini 20, 22 ve 81. dakikalarda Neymar, 37. dakikada Edinson Cavani, 42. dakikada Angel Di Maria, 70. dakikada Kylian Mbappe attı. Konuk takımın tek golünü, 74. dakikada Marko Marin kaydetti. Kızılyıldız karşısında hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole ulaşan Neymar, turnuvanın en golcü Brezilyalı oyuncuları sıralamasında zirvede bulunan Kaka'yı yakaladı.

İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 4-2'lik skorla geçti. Barcelona'nın gollerini 2. dakikada Philippe Coutinho, 28. dakikada Ivan Rakitic, 56 ve 90. dakikalarda Lionel Messi, Tottenham'ın gollerini 52. dakikada Harry Kane, 66. dakikada Erik Lamela buldu. Barcelona'da Gerard Pique, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.

A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-1 yendikleri mücadelede attığı ikinci golle Şampiyonlar Ligi tarihindeki 8000. golü kaydetti.

'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

A Grubu:

Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika): 3-1

Borussia Dortmund (Almanya)-Monaco (Fransa): 3-0

TakımlarOGBMAYAvP
Borussia Dortmund220040+46
Atletico Madrid220052+36
Club Brugge200214-30
Monaco200215-40

B Grubu:

PSV (Hollanda)-Inter (İtalya): 1-2

Tottenham (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 2-4

TakımlarOGBMAYAvP
Barcelona220082+66
Inter220042+26
Tottenham200236-30
PSV200216-50

C Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 6-1

Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 1-0

TakımlarOGBMAYAvP
Napoli211010+14
Liverpool21013303
PSG210184+43
Kızılyıldız201116-51

D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya)-Schalke 04 (Almanya): 0-1

Porto (Portekiz)-Galatasaray: 1-0

TakımlarOGBMAYAvP
Porto211021+14
Schalke 04211021+14
Galatasaray210131+23
Lokomotiv Moskova200204-40
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