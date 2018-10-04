CANLI | Fenerbahçe - Spartak Trnava

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Spartak Trnava ile karş��laşıyor. 19.55'te başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Alman hakem Tobias Welz düdük çalacak. Welz'in yardımcıları ise Rafael Foltyn ve Markus Hacker.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Reyes, Eljif Elmas, Frey, Ayew, Slimani

SPARTAK TRNAVA: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravec, Rada, Gressak, Jirka, Grendel, Chanturishvili, Bakos

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA

FENERBAHÇE MORAL PEŞİNDE

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında kazanarak moral bulmanın hesaplarını yapıyor.

Sarı-lacivertliler, grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olmuş, Spartak Trnava ise Belçika temsilcisi Anderlecht'i evinde 1-0 mağlup etmişti.