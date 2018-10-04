Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi...

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı 5, 6 ve 7 Ekim tarihlerinde yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklama ile 8. hafta hakemleri belli oldu. Buna göre haftanın önemli müsabakası olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya

6 Ekim Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

19.Antalyalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Ekim Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk