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'nde hedef 8'de 8

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'nin teknik direktörü , yarın deplasmanda Altay'ı yenerek galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 14:43
Gençlerbirliği'nde hedef 8'de 8

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine konuşan Sözeri, yarın deplasmanda Altay ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Lige 7'de 7 yaparak başladık. Kayıpsız devam etmek en büyük amacımız. İyi bir ritim yakaladık ve bunu sürdürmeliyiz. İstikrar önemli. Hedefimiz için istikrarı sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Takımın performansından memnun olduğunu vurgulayan , "İyi mücadele ediyor ve oynamaya çalışıyoruz. Futbolun doğrularını uygulayarak kazanmaya devam etmek istiyoruz. Milli maç arası öncesini kayıpsız geçmeyi ve 'ne yakışan bir sonuç alarak dönmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Gençlerbirliği'nde hedef 8'de 8
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