İslam Slimani: Elimden gelenin en iyisini yapıyorum

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Slimani sözlerine, "Her şeyden önce bugünkü terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Bu haber bizi de son derece üzdü. Karşılaşmadan önce bunun büyük üzüntüsünü yaşıyorduk" diyerek başladı.

Karşılaşmayla ilgili olarak Slimani, "Bence saha içerisinde güzel bir reaksiyon gösterdik. Futbolda her zaman zor dönemler vardır. Bu akşam iyi bir reaksiyon göstermeyi başardık. Bu skor ilerisi için bize güven verecektir" dedi.

Golcü oyuncu, yaşanan sorunun adaptasyon sorunu olmadığını ise şu sözlerle dile getirdi: "Sorun kesinlikle adaptasyon sorunu değil. Bir takım içinde bir takım bütünlüğü halinde düşündüğümüzde her şey iyi gidiyorsa herkes saha içerisinde çok daha iyi gözükecektir. Bazen takım halinde fedakarlık yapmak zorundasınızdır. Ben de sonuna kadar fedakarlık yapma gayreti içerisindeyim. Bana göre ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Umuyorum takım halinde de daha iyi olacağız.