Rodallega: Futbolcu olmak için doğmuşum

Süper Lig
'de geride kalan 7 maçta 5 gol atarak sezona iddialı başlayan Rodallega, kulüp dergisine konuştu: Trabzonspor
'da mutluyum. Ancak burada zor süreçlerden geçtim. Üç teknik adamla çalıştım ve hepsinden yeni şeyler öğrendim. Ünal Karaman
da bana güvendi ve destek verdi.
Süper Lig çok sert ama şikâyetçi değilim. Premier Lig'den buna alışığım. Orada sırtınıza tekme atsalar, boynunuzu koparsalar faul çalmazlar.
Türkiye ile İngiltere arasındaki en büyük fark hakemler. Burada çalınan basit faulleri İngiltere'de görme şansınız yok.
Hakemler sertliğe rağmen oyunun devam etmesini istiyorlar. Türkiye'de en ufak dokunuşta düdük çalıyor. 33 YAŞINDAYIM AMA TEK BİLDİĞİM İŞ BU...
Ülkemde herkes futbol
u sever. Ben de muhtemelen annemin karnındayken bile futbol oynuyordum. Doğduğumdan beri yapmayı planladığım tek iş futboldu. Şu an 33 yaşındayım ve halen futbol dışında başka bir iş düşünemiyorum. Trabzon
spor'a transfer olduğumda boş forma numaralarının listesini getirdiler. Ben de eşime danıştım ve evlilik tarihimiz diye 28 numarayı seçtim. Ancak hata yapmıştım, çünkü 29 olacaktı. Ama eşim kızmadı çünkü o da yanlış hatırlıyordu. GOL ATTIĞIM İÇİN FIRÇA YEDİM
Benim golümle 2-1 kazandığımız bir maçtan sonra eşimle dolaşırken, biri neden tek gol attığımı sordu ve en az 2-3 gol atmam gerektiğini söyledi. Böylece gol attığım için fırça da yedim.
Yine kazandığımız bir maçtan sonraydı. Yemekte beni tanıyan garson, bize hizmet etmeyeceğini söyledi. Meğer Trabzonlu değilmiş ve tuttuğu takıma gol attığım için kızmış. Sanırım Trabzon'da Trabzonsporlu olmayan tek kişiyle karşılaşmış oldum. EN İYİLER ARASINDA
Trabzonspor'un 2-0 mağlubiyetten geri dönerek, Kasımpaşa'yı 4-2 yendiği karşılaşmada bir frikik ve bir röveşata golüne imza atan Rodallega, FIFA 19 Ultimate Team'da haftanın takımına seçildi. KUCKA'NIN PARASI ÖDENDİ
Maddi sorunları çözmek için yoğun çaba harcayan Trabzonspor yönetimi, alacakları için FIFA'ya giden Kucka'ya dün 925 bin Euro ödeme yaptı ve serbest kalmasını önledi. Diğer yabancı oyunculara da ödemelerin kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. TRABZONSPOR'DA DÖNEMİ BAŞLADI
Trabzonspor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası yerli oyunculara sabit kurdan ödeme yapma kararı aldı. Kulüpten, konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle: "Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkındaki karar doğrultusunda, Kulüpler Birliği yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2'lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararı almıştır. Bu kararı son derece doğru buluyor, de-s tekliyor ve ekonomik sıkıntı içindeki Türk futbolunun bu kararla birlikte nefes almasını temenni ediyoruz."