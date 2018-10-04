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Vurduğunuz gol olsun

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Vurduğunuz gol olsun
İlk maçında 'e 4-1 yenilen Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı konuk edecek

Kanarya'nın moral gecesi
Avrupa ve ligde üst üste 3 maçını kazanamayan ve Cocu'yu tartışmaya başlayan F.Bahçe, D Grubu'ndaki ilk maçında Anderlecht'i 1-0 yenen Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.19.55'te başlayacak maçı Alman Welz yönetecek.

Sarpsborg'u yenip I Grubu'na lider başlayan Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö karşısında dış saha galibiyeti arayacak

seri peşinde
I GRUBU'NDAKI ilk maçta Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü yenip 2'de 2 yapmak ve liderliğini sürdürmek istiyor. 22.00'de başlayacak maçı Makedon Aleksander Stavrev yönetecek. Malmö ilk maçında Genk'e 2-0 yenilmişti. Beşiktaş'ta Adriano sakat.

Tarihinde ilk kez Avrupa'da boy gösteren Akhisar, 'le üç puan siftahı için mücadele edecek

Yeni hocayla Avrupa maçı
Avrupa Ligi grubuna 1-0'lık Krasnodar yenilgisiyle başlayan Akhisar, yeni teknik direktörü 'la Belçika'da Standard Liege karşısına çıkıyor. 22.00'deki mücadeleyi Avusturyalı Manuel Schuettengruber yönetecek.

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